Despide y amenaza a empleados

Y como si se tratara de peli- grosos criminales, Macario y Bonifacio, fueron ubicados en sus respectivos domicilios, por diversos funcionarios del muni- cipio como el Oficial Mayor, Jose´ Mata Soli´s, “El Hermano”, el con- tralor Mario Arias Gonza´lez, “El Mayito” y el titular de Servicios Primarios,HermenegildoAcosta, “La Mema”, para notificarles que estaban despedidos.

Los ofendidos narraron que “La Mema”, les dijo que por o´rdenesdelalcaldeJorgeNavarro Garza, ya no trabajaban para el Municipio, y que el propio Edil les adverti´a que no se volvieran a parar en el basurero, porque les echari´a a la Polici´a Estatal.

Padre de un nin~o de 8 an~os, que estudia la primaria, un adolescente de 16 an~os que estudia en el COBAT, y de una joven de 29 an~os que actualmente no tiene trabajo, Macario Pe´rez, a sus 70 an~os de edad, se encuentra muy desesperado, porque el alcalde Navarro Garza, no so´lo lo despidio´ de su trabajo, si no que adema´s le tiene prohibido ir a recolectar metales y otros objetos al basurero municipal, que comercializaba para tener ingresos extras.

UNA DECEPCIO´N

Obligado por la necesidad, Pe´rez Sa´nchez, trato´ de hablar con el edil Jorge Navarro Garza, cuan- do se lo encontro´ en el centro de la ciudad, para pedirle que le permitiera el acceso al basurero municipal, porque era la u´nica formadeencontrarsustentopara e´l y su familia, pero se llevo´ una decepcio´n.

“A mi´ me vale madre, ese es tu problema. No te quiero ver en el basurero!”. Esa fue la respuesta del arbitrario e indolente alcalde diazordacense, cuya bipolaridad cada vez es ma´s evidente y pre- ocupante.

Haberperdidosutrabajodeun momento a otro y la posibilidad de recolectar en el basurero para subsistir, sin duda alguna cam- bio´ la vida de estos dos humildes diazordacenses, quienes afirman que ahora esta´ viviendo gracia al apoyo que les dan vecinos, fami- liares y amigos, enterados de su precaria situacio´n.

Antes de iniciar a laborar con este gobierno, Vallejo Alonso, habi´a laborado con 5 administraciones anteriores, es decir, durante 18 an~os..

Tras ser despedidos, el Ayuntamiento no les ofrecio´ ningu´n tipo de indemnizacio´n ni les pagaron los di´as laborados de la quincena, lo que representa otra violacio´n ma´s a sus derecho por parte del Gobierno que encabeza Jorge Navarro Garza.

REQUIEREN APOYO

Sin la posibilidad de poder continuar como “pepenadores”, bajo riesgo de ser arrestados o sacados del basurero municipal por o´rdenes del alcalde Navarro Garza, los afectados el apoyo de algu´n abogado o alguien que los puede orientar porque no saben que´ hacer, y a su edad no pueden conseguir trabajo fa´cilmente.

Quiza´ algu´n abogado o algu- na dependencia del Gobierno del Estado o Federal, pudie- ra apoyar a estos dos diazor- dacenses de la tercera edad, quienes por ahora se encuen- tran inermes y a merced de la voluntad retorcida del represor e indolente Alcalde, que respon- diendo a sus intereses poli´ticos esta´ complica´ndole la vida a dos familias de condicio´n muy humilde, a las que en campan~a juro´ apoyar y defender.