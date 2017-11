Despide Netflix a Kevin Spacey tras acusaciones de acoso

Cd. de México.- Netflix ha despedido oficialmente a la estrella deHouse of Cards, Kevin Spacey, luego de las acusaciones de acoso y abuso sexual en su contra, informó Variety.



La plataforma de streaming también canceló la película biográfica de Gore Vidal, la cual tiene en su papel protagónico al actor dos veces ganador del Óscar.



"Netflix no estará involucrado con ninguna producción más de House of Cards, en las que esté involucrado Kevin Spacey", dijo un portavoz de la compañía en un comunicado.



"Seguiremos trabajando con MCR (productora de la serie) durante este tiempo de descanso para evaluar nuestra dirección en lo relativo al show. También hemos decidido no avanzar con el lanzamiento de la cinta de Gore, la cual está en postproducción, protagonizada y producida por Kevin Spacey", agregó.



La producción de la sexta temporada de House of Cards fue suspendida este martes, luego de Buzzfeed diera conocer que Spacey tuvo comportamiento sexual inadecuado en contra de Anthony Rapp, en 1986, cuando éste tenía sólo 14 años.



Este jueves Spacey fue despedido por CAA y su publicista, Staci Wolfe. Este viernes Scotland Yard abrió una investigación en contra del histrión por supuestamente haber violado a un joven actor en Londres.