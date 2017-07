Despiden a jugadores brasileños por masturbación colectiva

Cuatro jugadores del equipo brasileño Sport Clube Gaúcho fueron despedidos después de que se filtrara un video en el que aparecen masturbándose colectivamente en las duchas del equipo.

El conjunto que milita en la tercera división decidió rescindir el contrato después de ver las imágenes, donde se observa a un futbolista tocando a dos de sus compañeros mientras otro de ellos graba lo que sucede.

El presidente del club, Gilmar Rosso, declaró en una entrevista para Zero Hora que "cuando apreté play, lo eliminé, me pareció asqueroso"; sin embargo, rechazó que la expulsión de los jugadores fuera por homofobia.

"Lo que hubo fue un acto de indisciplina. Desde el inicio de la temporada todos sabían que no podrían envolver al Gaúcho en imágenes y videos sin autorización de la directiva. Si el video tuviera carácter heterosexual, la misma decisión sería tomada", explicó.

