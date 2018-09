Despiden a veterano productor de 60 Minutos por acoso sexual

El presidente de CBS, David Rhodes, envió un memorando a los empleados en que anunció el despido de Fager, de acuerdo con el canal CNN.

Rhodes explicó que Fager fue despedido porque violó la política de la compañía y que su partida no está directamente relacionada con las denuncias publicadas en los informes de prensa, que detallan acusaciones de acoso sexual.



Sin embargo, CBS tomó la decisión luego de que la revista The New Yorker publicara que Fager era señalado por numerosas mujeres de tocarlas sin su consentimiento, además de que más de una docena de personas afirmó que el productor creaba un ambiente hostil de trabajo para las mujeres.



El despido de Fager se produce apenas unos días después de que el director ejecutivo de CBS, Les Moonves, salió del canal, luego de que más de una docena de mujeres lo acusaron de acoso sexual durante más de tres décadas.



Fager se une así una creciente lista de personalidades de la televisión señalados por acoso, incluyendo a Moonves y Charlie Rose, de CBS; Roger Ailes y Bill O'Reilly, de Fox, y Mark Halperin y Matt Lauer, de NBC.