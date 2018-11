🎬Despiden superhéroes a Stan Lee

CIUDAD DE MÉXICO.- No importa la edad, el fallecimiento de Stan Lee conmueve a todos. Incluso a los diferentes actores que han dado vida a los personajes del mundo de Marvel.

Chris Evans, que interpreta al Capitán América, escribió en su cuenta oficial de Twitter: "Nunca habrá otro Stan Lee. Durante décadas proporciono tanto a jóvenes como a grandes aventura, escape, consuelo, confianza, inspiración, fuerza, amistad y alegría".

There will never be another Stan Lee. For decades he provided both young and old with adventure, escape, comfort, confidence, inspiration, strength, friendship and joy. He exuded love and kindness and will leave an indelible mark on so, so, so many lives. Excelsior!! — Chris Evans (@ChrisEvans) 12 de noviembre de 2018

Robert Downey Jr, quien dio vida a Iron Man, también se despidió del fundador de Marvel.

View this post on Instagram I owe it all to you,,, Rest In Peace Stan... #MCU #Excelsior #legend #rip #stanlee #TeamStark ( ?? @jimmy_rich ) A post shared by Robert Downey Jr. (@robertdowneyjr) on Nov 12, 2018 at 11:26am PST

Ryan Reynolds se despidió del caricaturista con el cameo que Stan Lee realizó en la cinta Deadpool.

Damn... RIP Stan. Thanks for everything. pic.twitter.com/TMAaDJSOhh — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 12 de noviembre de 2018

Jackman agradeció por ser parte del legado de Stan Lee, pues interpretó a Wolverine en las cintas de X-Men.

We´ve lost a creative genius. Stan Lee was a pioneering force in the superhero universe. I´m proud to have been a small part of his legacy and .... to have helped bring one of his characters to life. #StanLee #Wolverine pic.twitter.com/iOdefi7iYz — Hugh Jackman (@RealHughJackman) 12 de noviembre de 2018

El futbol mexicano también lamentó la partida del escritor.

Tú nos enseñaste que con un gran poder, viene una gran responsabilidad.



Excélsior. pic.twitter.com/kVw589yOdo — Club Pachuca (@Tuzos) 12 de noviembre de 2018