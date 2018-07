Despiden a director de Guardianes de la Galaxia por bromear sobre pedofilia

Cd. de México.- James Gunn fue removido como director de la saga de Guardianes de la Galaxia, luego de que resurgieran tweets en su cuenta personal en los que bromea sobre pedofilia y violación, informó Deadline.

"Me gusta cuando los pequeños chicos me tocan en mi lugar tonto", escribió Gunn en la red social.

"La mejor parte de ser violado es cuando estás siendo bien violado y es como: 'hey, se siente genial, ¡no estoy siendo violado'", dice otro de sus tweets.

Disney anunció en un comunicado el fin de sus relaciones con el cineasta.

"Las actitudes ofensivas y declaraciones descubiertas en el contenido de la cuenta de Twitter de James son indefendibles e inconsistentes con los valores de nuestro estudio y por ello hemos cortado nuestras relaciones comerciales con él", dijo Alan Horn, jefe de Walt Disney Studios en el boletín.

Entre los mensajes que provocaron su salida se encuentran también comentarios satíricos sobre el ataque terrorista del 9 de septiembre del 2001, sobre el Holocausto y el SIDA. Los mensajes datan de entre el 2008 y el 2009.

"Mucha gente que ha seguido mi carrera, desde que empezó, me ha visto como un provocador haciendo películas y diciendo bromas que son indignantes y tabú. Como lo he discutido públicamente muchas veces, me he desarrollado como persona, así como en mi trabajo y en mi humor.

"No digo que sea mejor, pero soy muy muy diferente a lo que era hace unos años; hoy yo trato de enraizar mi trabajo en el amor y en una conexión menos enojada. Mis días diciendo algo sólo para causar controversia y buscar una reacción han terminado", dijo el director al respecto.

Gunn se encontraba trabajando en el guion de la tercera parte de Guardianes de la Galaxia. Se esperaba que la película comenzara su rodaje este otoño en Atlanta, para ser lanzada en el 2020.

El cineasta también tenía programado presentarse este viernes en la Comic-Con de San Diego, a las 6:15 horas, tiempo de la ciudad, para un panel de Sony Pictures, sin embargo fuentes cercanas han dicho a Deadline que no asistirá.