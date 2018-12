Despiden al 63% de trabajadores del CRE en México

Los reguladores del sector energético en México están al filo de perder una tercera parte de recursos y más de la mitad de su personal. Esta semana la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ha despedido a 385 trabajadores eventuales. Estas bajas suponen un 60% del total de la plantilla laboral del órgano, que hasta noviembre registraba 610 trabajadores. La comisión ha asegurado que se vieron obligados a reducir su equipo frente a la reducción de un 31% que contempla el proyecto de Presupuesto propuesto por Andrés Manuel López Obrador, que está próximo a aprobarse en el Congreso. El proyecto propone dar a la comisión 248 millones de pesos (12,3 millones de dólares), una disminución respecto a los 360 millones de pesos (18 millones de dólares) que recibieron en 2018.

El personal afectado estaba contratado bajo la modalidad de eventualidad, es decir, cada tres meses firmaba un nuevo contrato. Sin embargo, en esta ocasión la comisión no renovó estas plazas al no tener certeza de que contará con los recursos. "Es muy difícil operar una oficina con una tercera parte del personal. No vamos a tener plenos en enero, no vamos a autorizar un solo permiso, vamos a tener que replantear en función de lo que se defina en el Congreso", ha advertido el presidente del organismo, Guillermo García Alcocer en una entrevista radiofónica con el periodista Ciro Gómez.

El organismo, creado en 1993, ha jugado un papel clave a partir de la promulgación de la reforma energética en México de 2013, cambio normativo que permitió la participación privada en el sector. Solo este año, la comisión otorgó más de 22.000 permisos relacionados con petrolíferos, petroquímicos, gas y generación eléctrica.

Tras conocer el proyecto de los presupuestos, la CRE ha solicitado a los legisladores más recursos para operar. García Alcocer ha expuesto que sin una entidad superavitaria debido a los ingresos derivados de los derechos de aprovechamiento energético, estimados para el siguiente año en 1.300 millones de pesos (65 millones de dólares), mientras que sus gastos se calculan en 1.000 millones de pesos, unos 46 millones de dólares.

Además de la CRE, el Gobierno federal también prevé una disminución de un 27% en los recursos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), que de aprobarse por los legisladores, obtendría solo 214 millones de pesos (10 millones de dólares) este año. El recorte está en sintonía con el anuncio de la Secretaría de Energía de suspender las rondas de licitación de campos petroleros durante los primeros tres años del sexenio, hasta el año 2021. La reducción de dinero destinado a los órganos reguladores de energía contrasta con la bonanza que, al menos en el proyecto de presupuesto, tendrán Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). De ser aprobado por los legisladores, los presupuestos de las empresas productivas del Estado incrementarían un 18% y un 12% respectivamente en comparación a 2018.

Luis Miguel Labardini, integrante de la consultoría energética Marcos & Asociados, explica que esta repartición presupuestal es una señal de un nuevo enfoque en la política energética de López Obrador. "La intención muy clara es regresar a un modelo en el que la CFE y Pemex tengan preminencia y sean los ejes rectores de la actividad energética", indica. Labardini lamentó que esta nueva visión perjudique a los árbitros energéticos y por ende, al funcionamiento de los mercados de gas natural, petróleo y electricidad, en ciernes en el país.