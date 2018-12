Despiden a Ventura en Reino Unido

Cd. de México.

El diplomático de carrera, que se unirá al equipo de Marcelo Ebrard en la SRE, fue despedido este jueves por funcionarios británicos como el Ministro de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Reino Unido, Alan Duncan.



"Espero trabajar con Julián Ventura en su nuevo cargo como Subsecretario de Relaciones Exteriores", escribió el Canciller británico en su cuenta de Twitter.



Ventura ingresó al Servicio Exterior Mexicano en 1990, ascendió al rango de Embajador en 2006, y además de desempeñarse como subsecretario para América del Norte, ha representando a México en China, Estados Unidos y Viena.



De los subsecretarios nombrados por Ebrard, el actual Embajador es el único miembro del SEM y el único que hasta ahora no había asumido funciones.



"Despedida de un gran embajador. Gracias Julián Ventura por todo lo que has hecho para promover las relaciones entre nuestros grandes países. Estoy seguro de que tendrás igual éxito en tu nuevo e importante papel como Subsecretario de Relaciones Exteriores", dijo el ex Embajador de Reino Unido en México, Duncan Taylor.