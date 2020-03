Despiden a trabajadores huelguistas

La empresa está despidiéndolos injustificadamente y no sé en qué se estén basando... ya se les ha citado tres veces y no han acudido a la cita Dolores Zúñiga Vázquez, secretaria general del Sindicato Industrial de Maquiladoras

Cd. Victoria, Tam.- La planta maquiladora APTIV dos de esta capital despidió, aparentemente de manera injustificada, a diez trabajadores quienes el pasado 25 de febrero se plantaron en huelga ya que el Sindicato Industrial de Maquiladoras de Ciudad Victoria demanda un aumento salarial del 20 por ciento, proporcional, a lo autorizado este año al salario mínimo.

"Nosotros estallamos la huelga el día que estaba programada, pero nos la declararon inexistente, entonces se fue al juez federal y estamos esperando que determine qué es lo que va a pasar", recordó la secretaria general del Sindicato Industrial de Maquiladoras, Dolores Zúñiga Vázquez, "fueron diez trabajadores despedidos que tienen entre ocho y diez años, la empresa les dijo que se había terminado su relación de trabajo, pero no les dieron ningún documento a firmar ni los han citado a la Junta de Conciliación".

La dirigente sindical recordó que los trabajadores deben acumular por lo menos tres faltas para que el despido sea justificado, sin embargo, estos cuentan solamente con la falta del martes 25 cuando pararon las líneas de producción dentro de la planta para sumarse al emplazamiento a huelga convocado por la planta uno de la misma empresa.

"La empresa está despidiéndolos injustificadamente y no sé en qué se estén basando... ya se les ha citado tres veces y no han acudido a la cita, no sé si estén esperando lo que diga el juez o que les llegue la demanda para presentarse", de los diez trabajadores despedidos seis están exigiendo que les liquide conforme a su antigüedad y los cuatro restantes están pidiendo que les sea recontratados para regresar a trabajar.

Cabe recordar que la Junta de Conciliación y Arbitraje local había determinado como inexistente la huelga al considerar que la exigencia rebasaba las condiciones del contrato colectivo de trabajo, a lo cual la empresa estadunidense solamente se comprometió a proporcionar el 13 por ciento, esto aún se halla en discusión ahora ante instancias federales por lo que el emplazamiento a huelga todavía sigue en el aire.

