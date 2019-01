Despiden a productor de televisión por burlarse de Tom Brady

Queda claro que no todos están contentos de ver a Tom Brady en su noveno Super Bowl. De hecho no es difícil afirmar que salvo la nación Patriots, el resto de los aficionados de la NFL ya está cansada de ver como el Rayito de sol californiano brilla y brilla.

Aunque los Steelers se despidieron de la posibilidad del Vince Lombardi antes de que empezara los Playoffs, eso no implicó que uno de sus seguidores realizara una travesura que le costó el trabajo.

Durante un noticiero vespertino de un canal asociado de la CBS se transmitió una imagen en la que a Tom Brady, en lugar de identificarlo como quarterback de Nueva Inglaterra, apareció en el cintillo como "Tramposo conocido".

A los altos mandos de la CBS de Pittsburgh no les pareció gracioso el gráfico y despidieron al productor Michael Telek. La vida no es justa cuando eres adulto habrá pensado Telek.

Hace una semana un niño de 10 años de Kentucky ganó la feria científica de su escuela con un proyecto en el que etiquetó a Brady como tramposo y al productor le costó su permanencia en el canal.

Pero... Más de uno que odia a los Pats empezó amar a Telek y gracias a ello se abrió una página de donaciones para que el gracioso productor pueda sobrevivir luego de que tuiteó que acaba de comprar una casa.

Sin embargo, aclaró que el dinero que se recabe lo donará a una fundación en nombre de "Un tramposo conocido", no es cierto –espero que no me corran— sino de Tom Brady.