Despiden a periodista asesinada en Tijuana

Carlos Maldonado, hermano de la periodista, reconoció que no puede haber certeza de la culminación de una investigación, pero ellos sí lo están exigiendo.

"En el nombre de México, no nada más de mi hermana, yo creo que ella fue la cereza que cayó en el pastel de toda esta problemática que ha habido, entonces no hay certeza, pero lo pedimos, pedimos que no haya miedo", dijo minutos después del entierro de su hermana.