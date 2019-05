Despiden a futbolistas que van hacia Victoria

Miguel Alemán, Tam.- El alcalde Servando López Moreno despidió este martes por la mañana a los alumnos que conforman la selección de futbol de la primaria "16 de Febrero" los cuales viajaron a Cd. Victoria para participar en el Torneo Estatal en representación de su institución educativa, así como de su zona escolar y lo más importante representando a Miguel Alemán.

"Nuestra intención es poder recuperar el tejido social, que haya unión e integración familiar, que haya valores y principios, que haya competencias deportivas y mucha educación, en fin todo lo necesario para poder lograr una sociedad esté bien integrada", refirió el edil, tras brindar todo su apoyo para la transportación de los niños futbolistas.

"Hablando de apoyar al deporte, nunca voy a decir que no, por el contrario, siempre voy a decir que sí, y en ese caso, no dudé al darles una solución a la petición que me hicieron de apoyarlos en este deporte, porque sé que de esta forma, ustedes van a ir a hacer algo muy noble, que es jugar deporte e integrarse con sus familias, además de representar a Miguel Alemán y por eso, con mucho gusto vengo a apoyarlos para su viaje, con el interés de que les vaya bien a ustedes y a Miguel Alemán", explicó.

"Acuérdense que no nada más van representando a la primaria "16 de Febrero", van representando a todo el municipio de Miguel Alemán, porque todos vamos a estar a la expectativa, viéndolos como juegan y como se desarrollan, así es que van a tener que echarle muchas ganas", exhortó el edil a los pequeñines, a quienes felicitó por la actitud de ganadores que llevaban antes de partir.