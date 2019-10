Despide Rayados a Alonso tras perder en Clásico Regio

Diego Alonso dejó de ser el técnico de los Rayados.

A través de un comunicado, el Club Monterrey informó que el uruguayo ya no es más el timonel albiazul.

El club agradeció en el texto el trabajo de Alonso para lograr el título de la Concacaf y el pase al Mundial de Clubes.

Esta mañana, Alonso habría tenido su último entrenamiento al frente del equipo.

En las próximas horas o días, Rayados deberá estar anunciado al sucesor de Alonso que en caso de ser forma interina están los nombres de Hugo Castillo, DT de la Sub 20, José Treviño, de la Sub 17, Héctor Becerra, DT de la Femenil, o Carlos Barra, ex DT del equipo.

Hoy, el presidente Davino no quiso dar declaraciones pues argumentó que será mañana a las 10:00 horas cuando hable ante los medios sobre el cese de Alonso y lo que se viene para La Pandilla.