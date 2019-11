Despide Brownsville a investigador por DWI

Brownsville, Tx.- El fiscal de distrito del condado de Cameron, Luis V. Sáenz, emitió este martes por la tarde una declaración oficial sobre el despido de uno de sus investigadores tras ser acusado de conducir bajo influencia de alguna sustancia.

"Ayer a las 11:30 am, el Departamento de Seguridad Pública (DPS, por sus siglas en inglés) me informó que estaban llevando a cabo una investigación de DWI sobre el investigador de Manuel Cisneros. Inmediatamente le di instrucciones a mi investigador en jefe para confirmar y corroborar la información.

"Al hacerlo afirmativamente a la 1:30 pm, despedí al Sr. Manuel Cisneros. Una vez que DPS complete su investigación, serán entregados los datos concretos que el procurador independiente requiera para su enjuiciamiento. Mi oficina no tendrá nada que ver con, ni decir sobre, la investigación y el enjuiciamiento ", señaló Luiz V. Sáens.

No se informó qué clase de sustancia portaba el ex investigador porque aún no termina la investigación, pero Sáenz advirtió que en los servidores públicos encargados de la seguridad de la población existe la "tolerancia cero".