Desperdician 50% del agua potable. Agobian a Comapas fugas y filtraciones

Cd., Tam.- Por lo menos la mitad delque es extraída de mantos freáticos, pozos, ríos o presas, para el suministro en las ciudades se pierde debido a fugas y filtraciones en la misma red de suministro, reveló el director general de la Comisión Estatal delde(CEAT), Luis Javier Pinto Covarrubias.

Esto representaría una pérdida económica incalculable para el organismo que dirige, toda vez que además del pago de permisos de explotación a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se suman costos de extracción, potabilización, y administrativos, de los organismos locales operadores del agua potable.

"El porcentaje de agua que se pierde anda en el orden del 50 por ciento y en algunos casos excede del 50 por ciento", precisó.

Pinto Covarrubias añadió que "hay que empezar primero por la casa y ellos deben de hacerse responsables por implementar proyectos que les ayuden a esa recuperación de caudales, recuperación de pérdidas en la red".

Detalló que del agua que distribuyen en sus redes las Comapas se factura el 70 por ciento y de este sólo el 50 por ciento se cobra.

"Ningún organismo operador va a poder ser rentable y subsistir por sí solo ya que las pérdidas económicas ahí son fuertes, independientemente del agua que se está perdiendo". agregó.

Por otro lado señaló que urge también poner atención en las plantas tratadoras de aguas residuales, las cuales son devueltas al ecosistema para reducir el impacto ambiental que representa la extracción continua de líquido de los mantos freáticos, ya que algunas no funcionan a su máxima capacidad, como la planta tratadora de Tampico-Madero, la cual tiene una capacidad para mil 500 litros por segundo, sin embargo solamente recibe entre 800 y 900 litros de aguas de desecho.

DESMIENTEN EL HECHO

El titular de la vocería de la Refinería "Francisco I Madero" desmintió que se haya registrado algún accidente fatal la semana pasada, asegurando que en lo que va del año no se ha tenido ningún percance.

Omar García titular de dicha área de comunicación social del centro de refinación indicó que no se tiene reporte alguno de accidentes y menos fatales dentro de la Refinería y que todo marcha conforme a lo planeado en los trabajos de reconfiguración.

De acuerdo a lo vertido, ante tal rumor, se abocaron a revisar cada área de la Refinería y las compañías que están a cargo de los trabajos y no existe tal accidente.

"No hay nada de accidentes, todo va conforme a lo establecido y sin contratiempos. No tenemos nada de eso reportado", indicó.

Precisa que un accidente de ese tipo de imposible de ocultar y en caso de haber existido se habría actuado conforme a los protocolos, "pero no fue así. Está descartado. No tenemos nada. La refinería es la primera en interés porque no hayan accidentes".

Prueba de ello -dijo- que ya 9 plantas están en operación de las 17 a las que se le aplica mantenimiento y se espera que sin contratiempos de clima esté operando la refinería al cien por ciento en el mes de abril.

"No hay reportes de accidentes. Todo va bien, para abril ya estaremos trabajando al cien por ciento", dijo por último.