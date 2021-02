Despega transporte de carga

Además de no bajar la guardia ante la emergencia del Covid-19. "Nosotros queremos que este año nos vaya mejor, y por eso vamos a ir de la mano con los administradores de aduanas, con los funcionarios tanto del estado como de la federación, no podemos decir que en el 2020 nos fue mal porque no es así, pero las circunstancias si pueden ser mejores, queremos que aumente la producción, la economía, en este sentido nosotros haremos lo que nos corresponde, seguiremos luchando por salir adelante", dijo Ramón García Garza, miembro del organismo.

El dialogo que han abierto con los administradores va enfocado a que se agilicen los procesos de revisión, mientras que en el caso de los diferentes niveles de gobierno, es para buscar garantías, seguridad y tranquilidad a los proveedores del centro y sur del país que buscan en Reynosa una ruta para cruzar mercancía hacía el extranjero. "Sabemos que como transportistas debemos tomar precauciones por muchos temas como el de la seguridad, pero en todas partes estamos expuestos, somos un gremio esencial por el que pasan alimentos, materias de diversos tipos y no podemos frenar, más con esta situación, tenemos la urgencia de crecer".

Entre los aspectos que la Asociación de Transportistas considera optimo para lograr su meta, aparece el mantenerse libre de contagios de Covid-19.

Atribuido a que desde finales de marzo del 2020 se implementó un método estricto de higiene entre los conductores, con el que también se comprometen a presentar pruebas.

El puente Reynosa-Pharr es uno de los más utilizados en esta frontera, ya que transitan hasta 2 mil 500 unidades al día.