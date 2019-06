Despedirá Trump a encuestadores porque sondeos no le favorecen

Washington DC, Estados Unidos.- La campaña del Presidente estadounidense, Donald Trump, decidió despedir a algunos de sus encuestadores después de que se filtraran encuestas internas que no favorecen al Mandatario de cara a las elecciones de 2020.

Un asesor dijo este domingo que la campaña cortará lazos con tres de sus cinco encuestadores para evitar la divulgación adicional de los datos.

El sondeo mostró a Trump detrás del ex Vicepresidente Joe Biden, aspirante demócrata a la Presidencia, en varios estados clave; incluso por dos dígitos en Michigan, Wisconsin y Pennsylvania. Asesores de Trump confirmaron los resultados a The New York Times, pero cuando se hicieron públicos, los llamaron "encuestas falsas" y el Mandatario negó su existencia.

Durante días, asesores de Trump han tratado de averiguar a quién culpar sobre la filtración de los datos, que indignó al Presidente.

Al eliminar a varios encuestadores, el comité de campaña dirigido por Brad Parscale espera reducir el círculo de personas con acceso a información que podría filtrarse, según un asesor del Presidente que habló bajo anonimato.

La ruptura del equipo se produce dos días antes de que el Presidente haga un mitin en Orlando, Florida, el martes por la noche, para iniciar formalmente su campaña para un segundo mandato.

Trump esperaba una demostración de fuerza ya que los demócratas habían atraído cada vez más atención antes de sus primeros debates el 26 y 27 de junio.

Los números de las encuestas internas, aunque no son predictivos, pintaron una imagen sombría de la elección de Trump si Biden es elegido.

Entre las firmas despedidas por la campaña se encuentran Polling Co., la antigua compañía de la asesora de Trump, Kellyanne Conway.

El equipo de campaña también cortará lazos con Adam Geller, encuestador para el ex Gobernador Chris Christie de Nueva Jersey, y Michael Baselice, un encuestador para el ex Gobernador Arnold Schwarzenegger de California.

NBC News informó por primera vez la decisión de expulsar a los encuestadores, aunque no identificó cuáles. Otros dos encuestadores, Tony Fabrizio y John McLaughlin, permanecerán con la campaña.

Datos obtenidos por ABC mostraron que Biden lideraba a Trump 55% a 39% en Pennsylvania, 51% a 41% en Wisconsin y siete puntos en Florida. Además, el Presidente lideraba en Texas, un baluarte para los candidatos presidenciales republicanos durante cuatro décadas, por solo dos puntos.

Sin embargo, Trump negó haber recibido encuestas que lo muestran perdiendo.

"Esas encuestas no existen", dijo Trump a ABC News en una entrevista transmitida el jueves.

"Acabo de reunirme con alguien que es un encuestador y estoy ganando en todas partes, así que no sé de qué está hablando".