Despedido por acoso sexual

"Siempre he estado a favor de la legalidad y justicia, por lo que cooperaré con las autoridades correspondientes para aclarar cualquier situación al respecto". Efrén Barón, guitarrista.

Ciudad de México.

La banda mexicana de rock, División Minúscula, ha decidido dejar fuera de su alineación al guitarrista Efrén Barón, debido a diversas acusaciones de acoso sexual. Mediante un comunicado publicado en su cuenta oficial de Twitter, el grupo informó de la acción que llega a raíz del movimiento #MeTooMusicosMexicanos en el que en por lo menos seis ocasiones se le ha acusado por diversos hechos.

"Como grupo, División Minúscula estamos en contra de toda conducta irrespetuosa, acosadora o violenta. Con las recientes acusaciones en contra de Efrén, hemos decidido separarlo de la banda. Realmente sentimos demasiado todo esto y esperamos se resuelva de la mejor manera", se lee en la página.

De acuerdo con acusaciones, Barón tuvo conductas inapropiadas contra mujeres, por ejemplo al enviar imágenes de él desnudo e invitar a que le enviaran imágenes a él también o al mostrarse violento luego de ingerir drogas. El músico no se ha quedado callado, y compartió un mensaje en su cuenta de Twitter.

"Quiero pedir una disculpa pública por mis acciones y conductas inapropiadas. En verdad lo lamento demasiado. Mi intención no era ejercer un tipo de violencia, pero claramente fue un error y me arrepiento mucho de haberlo hecho. No voy a quedarme sin hacer nada. Obviamente buscaré ayuda psicológica. Esto no es algo para tomar a la ligera, las mujeres merecen respeto. En verdad lamento mucho todo lo que hice", escribió horas más tarde el músico.

Luego de que fuera señalado por acoso sexual y pidiera perdón públicamente en Twitter por conductas inapropiadas, Efrén Barón, integrante de División Minúscula, afirmó que sus disculpas se debieron a la presión social.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el músico publicó un documento en el que explica que los señalamientos en su contra son un difamación.