Desnudan su alma

Ciudad de México.

Historias de superación, dificultades laborales y hasta uno que otro trauma plagan la vida de miles de personas a diario, incluyendo a los a veces tan intocables famosos. Son a veces precisamente ellos quienes han compartido detalles de sus vidas de su propio puño y letra en escandalosas autobiografías.

Y aunque han dicho que la inspiración ha sido variada, lo cierto es que estas luminarias han dado rienda suelta a la pluma en momentos de crisis, culminando la mayoría de las veces en un repaso introspectivo de su existencia.

JANE FONDA

"WHAT CAN I DO?: MY PATH FROM CLIMATE DESPAIR TO ACTION"

¿De qué trata?

Es una recopilación de memorias, en la que Fonda contará en este libro su historia y la serie de decisiones que la llevaron a involucrarse en el activismo climático y tomar estas medidas ante la amenaza constante al planeta.

Jane Fonda es una actriz estadounidense que ha trabajado también como escritora, editora de libros, realizando videos de aerobics y como activista. Fue arrestada varias veces el año pasado por organizar protestas semanales contra el cambio climático frente al Capitolio.

"Si bien hay muchos libros sobre el clima, este es realmente diferente. Es muy accesible y también muy personal. Definitivamente queríamos que saliera antes de las elecciones", afirmó Fonda.

El libro está disponible desde el 8 de septiembre.

WOODY ALLEN

"APROPOS OF NOTHING"

¿De qué trata?

En la autobiografía relata cómo ha sido su vida, su matrimonio de 23 años con Soon-Yi Previn (su ex hijastra), su vida doméstica y su carrera. Se publica en un momento en el que resurgieran las acusaciones de abuso en su contra dentro del contexto del movimiento #MeToo.

Allen es un director, escritor y actor estadounidense que ha dedicado su vida a la pantalla grande y por esta labor ha obtenido tres premios de la academia por Mejor Guion Original y uno por Mejor Director.

"Para Soon-Yi, lo mejor. La hice comer de mi mano y luego noté que me faltaba el brazo", es la dedicatoria que ha dejado Allen en las primeras páginas de su libro.

El libro salió a la venta en marzo del 2020 y ya lo puedes adquirir.

MICHAEL J. FOX

"NO TIME LIKE THE FUTURE: AN OPTIMIST CONSIDERS MORTALITY"

¿De qué trata?

Este es el cuarto libro que Michael J. Fox ha escrito sobre su vida. En esta ocasión comparte historias personales y observaciones sobre la enfermedad de Parkinson, el envejecimiento, la fuerza de la familia y los amigos, y cómo nuestras percepciones sobre el tiempo afectan la forma en que abordamos la mortalidad.

Fox es un actor canadiense-estadounidense que destacó por su papel como Marty McFly en la trilogía de Volver al Futuro, y que debido a que en 1991 le diagnosticaron parkinson abandonó la actuación en el 2000, cuando los síntomas de la enfermedad se hicieron más severos.

"Mi guitarra no es buena. Mi dibujo ya no es bueno, mi baile nunca fue bueno y actuar se está volviendo cada vez más difícil. Así que todo se reduce a escribir.

Afortunadamente, realmente lo disfruto", dijo en una entrevista sobre su libro.

El libro salió a la venta el 17 de noviembre de este año.

Algo más poético...

ALICIA KEYS

"MORE MYSELF: A JOURNEY"

¿De qué trata?

Keys lleva a los lectores a un viaje desde los días en los que ella crecía en Hell´s Kitchen y Harlem hasta el momento que vio su estrellato en 2001, mientras luchaba por reconocer su autoestima y dejar ir la perfección.

Alicia Keys es una cantante, compositora, pianista y activista. En 2001 lanzó su álbum Songs in A Minor, disco que logró cinco premios Grammy, y desde ahí su éxito ha ido en aumento hasta grabar duetos con Bono, Benyoncé o Alejandro Sanz.

"Fue estimulante en algunos momentos y confuso en otros, cuando no podía recordar ciertas cosas exactamente. Y definitivamente fue aterrador pensar: ´Wow, ¿realmente quiero sacar todas estas piezas?´. Pero incluso leer cosas en voz alta era otra forma de dejar pasar las cosas, o aceptarlas y reconocerlas", dijo Keys sobre su libro.

El libro salió a la venta en marzo de este año.