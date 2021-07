Desmontarán la maleza en 30 kilómetros de canales y drenes

Las labores de limpieza se harán en 30 kilómetros de drenes y canales de Reynosa, a fin de sacar todos los desechos.

"Es para buscar que el agua fluya, transite en lo más fluido posible, el mayor problema que se tiene es la basura, sobre todo en las alcantarilla de drenaje pluvial", dijo.

El jefe de operación del distrito 026, explicó que los drenes que están ubicados en Reynosa, están diseñados para lo que área agrícola, por lo que ahora al estar en la mancha urbana, que supera la capacidad.

"Lo que se necesita es que no se tire basura, que estén desazolvados y que la gente no se establezcan áreas que son inundables, federales o zonas de protección, áreas que no deben de ocupar, que no están diseñadas para asentamiento humanos", recalcó.

Explicó que hay zonas que están invadías y que no deben estar, porque son sujetos de inundaciones, ante tormentas fuertes y huracanes.