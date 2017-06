Desmiente Presidencia espionaje sobre periodistas

Cd. de México.- El Gobierno de la República negó haber espiado a activistas, periodistas y defensores de derechos humanos, como publicó The New York Times.



En un texto dirigido al diario, la Administración federal condenó el intento de vulnerar el derecho a la privacidad de las personas.



"Como su propio texto lo señala, no hay prueba alguna de que agencias del Gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje descrito en su artículo.



"Para el Gobierno de la República, el respeto a la privacidad y la protección de datos personales son valores inherentes a nuestra libertad, democracia y Estado de Derecho", indicó Presidencia.



Asimismo, el Gobierno federal llamó a las víctimas de espionaje a presentar su denuncia ante la PGR.