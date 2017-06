Desmienten el rumor de rapto de menores

Río Bravo, Tam.

Autoridades de la primaria Magdaleno Aguilar, ubicada en Brecha 109, en la colonia Primero de Mayo, desmintieron la tarde del miércoles, el episodio de psicosis que se suscitó desde la mañana y durante toda la jornada de clases, lo que trascendió hasta el turno vespertino.

Remembrando, cabe señalar que en redes sociales, durante todo el 7 de junio, se estuvo replicando el rumor de que una camioneta, tipo Euro Van, circulaba cerca de planteles educativos, sustrayendo sus ocupantes, menores de edad, sobre todo del turno matutino.

Como reguero de pólvora corrió esta falsa versión de que plantel afectado, había sido objeto de este ilícito, lo que motivó que muchas madres de familia, sacaran a sus hijos de clases antes de verificar la veracidad o desmentir esta versión.

La tarde de ayer, se entrevistó al director del turno vespertino, Martín Leija Rodríguez al respecto, sobre lo que señaló que “no sé quién sacaría ese rumor, pero no es verdad, desde la mañana empezaron con esa falsa alarma”, por lo que exhortó a los padres a conservar la calma, “nada de eso es verdad, lo dijo para que no haya confusión”, pues precisó que el directivo de la mañana Juan José Ponce Muñoz, no hizo comentario alguno, pues de ser cierto, se trataría de un asunto muy serio y se tomarían las medidas correspondientes.

Las autoridades educativas, llamaron a no caer en psicosis, ni histeria colectiva, pues ahora con los medios modernos de comunicación, rápido se puede desmentir o corroborar un hecho.





SEÑALAN. Esta es la presunta unidad en la cual circulaban los “robachicos”, situación que fue desmentida.