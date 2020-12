Desmienten visita de Marko Cortés

Ciudad Victoria, Tam,- La tarde del lunes trascendió la versión sobre una supuesta visita ´sorpresa´ del dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Marko Antonio Cortés Mendoza, a esta capital, el cual habría arribado a bordo de un vuelo privado no obstante el presidente del Comité Directivo Estatal de este partido, Luis René ´cachorro´ Cantú Galván, rechazó dicha versión.

"No tengo entendido nada, estuve con él viernes y sábado en la Ciudad de México viendo lo del Consejo, y en ningún momento estuve informado de eso, no tengo ningún conocimiento", señaló tajante luego de que diversos portales locales difundieran la supuesta noticia especulando sobre el motivo de la visita, "tengo conocimiento del Nacional y obviamente nos mensajeamos casi a diario, con el presidente nacional Marko Cortés, pero de eso no tengo ninguna certeza".

Cantú Galván recordó que el Comité Ejecutivo Nacional del partido blanquiazul reconoció la labor partidista realizada en esta entidad siendo Tamaulipas uno de los cuatro estados del país -además de Jalisco, Morelos y Querétaro- en donde no habrá alianza con otros partidos para el proceso electoral 2020-2021.