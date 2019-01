Desmienten relación de Theron y Pitt

Cd. de México.- Los actores Charlize Theron y Brad Pitt no están saliendo, según contó una fuente anónima a E! News.

"Se conocen, pero no va más allá de eso. No están saliendo y nunca lo han hecho", dijo el informante.

De acuerdo con People, las celebridades se conocieron en el rodaje de un comercial para la marca de relojes Breitling, donde también trabajaron con Adam Driver, y desde entonces comenzaron a salir.

The Sun informó que Sean Penn, ex de Theron, fue quien los presentó, aunque la fuente de E! News dijo que ese hecho no podía estar más lejos de la realidad.

Hasta el momento, ninguno de los famosos ha hecho comentarios al respecto.

A Pitt se le vinculó con Neri Oxman, una profesora del MIT, a mediados del año pasado, pero la también diseñadora negó que estuviera saliendo con la estrella de Hollywood.

Ambas celebridades se han mantenido ocupados con proyectos cinematográficos: Pitt recientemente fue productor ejecutivo de If Bale Street Could Talk, mientras que Theron se prepara para interpretar a Morticia en la nueva versión de The Addams Family.