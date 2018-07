Desmienten pelea entre Carlos Rivera y Antonio Gaona

Luego que hace unos días se diera a conocer un presunto enfrentamiento entre Carlos Rivera y Antonio Gaona, ha sido Cynthia Rodríguez, pareja del cantante, quien se ha encargado de desmentir lo publicado.

"¡Ay no! A mí me da mucha risa. La verdad es que hay cosas que de pronto se inventan y siento que tendríamos ubicar a esas personas como guionistas de telenovela porque si tienen mucho potencial. No hubo ningún enfrentamiento con nadie, todo fue muy bonito, hay una química increíble con Antonio Gaona que sé que es un amigo que se va a quedar como uno de mis mejores amigos para toda la vida, pero nada más", dijo a la prensa la noche del domingo después de conducir "La Academia".

Sobre si era verdad que Gaona se había referido a Rivera como homosexual, Rodríguez simplemente rió y dijo: "No, para nada. Ellos realmente se conocen, hay muy buena onda entre ellos y para nada".

A la conductora también se le cuestionó sobre su sentir respecto a que mientras ella conduce con Adal Ramones "La Academia", será Carlos Rivera quien sea uno de los "coaches" en "La Voz". "Que emoción, ¿no? Yo creo que no hay nada mejor que la nuestra de lo que es 'La Academia', que realmente te brinda oportunidades enormes como ser un cantante que llene lugares como un Auditorio Nacional o cómo ser conductor de un programa en un horario estelar o ser protagonista de una telenovela o estar como coach en un programa como 'La Voz'.

"Realmente creo que también esos son puntos muy importantes que creo que tanto el público como los chicos que tienen aspiraciones para ser cantantes deben tomar en cuenta. 'La Academia' tiene historias de mucho éxito", dijo.