Desmienten mal uso de donativos. Tienen en bodega, por llegarles tarde

Tampico, Tam.- La regidora Paloma González Carrasco y la secretaria de Desarrollo Social, Isabel Goldaracena Martínez, desmintieron que los víveres y juguetes almacenados en la bodega municipal sean para hacer mal uso de ellos y aclararon que éstos llegaron después de que ya se habían ido varios camiones con el apoyo para los damnificados de los sismos ocurridos en la Ciudad de México y Oaxaca.

Atribuyen que se trata de ataques políticos para afectar a la alcaldesa Magdalena Peraza Guerra, afirmando que la edil perredista América Sandoval siempre ha hecho artilugios de desacreditación.

En un video que difundieron en redes sociales, la funcionaria municipal y la regidora manifestaron que se trata de una cantidad pequeña de víveres y juguetes que no se lograron enviar a la causa de los damnificados, sin embargo aquí en la zona se les entrega a las personas que muestran vulnerabilidad, afirmaron.

Paloma González explicó que en dicha bodega, instalada en la calle 20 de noviembre de la zona centro, se guardan artículos de primera necesidad, los cuales son utilizados para entregar y vender a bajo costo en las jornadas municipales.

“No veo qué tiene de malo el tener todos estos productos y ayudar a tanta gente necesitada de aquí del municipio”, refutó.

Por su parte la secretaria de Desarrollo Social, Isabel Goldaracena aseguró que la regidora América Sandoval sólo se ha dedicado a difamar a la alcaldesa durante el año y medio que tiene este gobierno municipal.

“Me queda claro que éste es un asunto político y que la regidora América, su único y principal objetivo es difamar el nombre de la maestra, como lo ha venido haciendo durante todo este tiempo de gobierno. Me queda claro que su objetivo es desprestigiar el trabajo que la maestra ha venido desempeñando. No se dejen engañar”, advirtió.

Refirió que la administración no tiene el interés de lucrar con la necesidad de nadie: “aquí no hay nada malo, no hay ningún hilo negro, así que no crean mentiras”.

Reconocieron la existencia de los víveres y juguetes en dicha bodega y que tenían como destino principal ser entregados a los damnificados; “sí hay víveres, unas cajas, papel de baño, juguetes, pero son pocos que no se pudieron mandar porque los tráiler ya habían salido”, aclararon.

“Fue un tráiler con más de 20 toneladas de víveres y la dirección de atención a los jóvenes hizo un segunda donación con un camión llevando más de 15 toneladas de víveres a esos estados. Posterior a eso aquí en el municipio fue que recibimos estas donaciones, que son una cantidad menor (en relación al total)”, mencionó Goldaracena.

Paloma González señaló que las donaciones que aún se encuentran en la bodega se entregarán a las familias vulnerables, “no hay nada qué esconder y ni porqué generar polémica”.

... Insiste en sus dichos

>En las redes sociales la regidora de extracción perredista, América Sandoval Morales, refirió que “sólo están defendiendo lo indefendible” su homóloga Paloma González y la secretaria de Desarrollo Social municipal, Isabel Goldaracena, en respuesta al video donde le reviran.

>Señala: “Acudí a la bodega porque la regidora Paloma se mostró muy preocupada por unas fotos que habían sido tomadas por otra regidora y aclaró que ojalá no fueran a ser mal utilizadas en redes y la sorpresa fue encontrar los víveres que eran destinados para los damnificados del pasado sismo en Oaxaca y la Ciudad de México.

>“A Isabel Goldaracena le digo si a ella se le hace poquito lo que había ahí, a la gente damnificada todo le servía; porqué no anunciar que se quedó mercancía, porqué no entregarlo a los necesitados; hubo dos incendios donde la gente se quedó sin nada”, refutó la edil perredista en un extenso comunicado.

SISMO. Los donativos almacenados son los que llegaron tarde, cuando ya habían enviado los camiones al sur.