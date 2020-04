Desmienten detención de hombre con Covid

Tampico, Tam.

Luego de que el viernes circulara en redes sociales sobre la detención de un hombre infectado por el Covid-19 que se encontraba dentro de una tienda comercial haciendo sus compras, las autoridades lo desmintieron.

El secretario de Protección Civil de Tampico, Pedro Romero Sánchez, informó que se trató de una desinformación que lamentablemente circuló el redes sociales y se hizo viral, causando alarma.

El funcionario municipal dijo que al conocer esa noticia, de inmediato se puso en contacto con el delegado regional de la Policía Estatal, Roberto Rodríguez Bautista, quien le dio a conocer que el hecho resultó falso, por lo que pidió a la ciudadanía evitar la difusión de información no comprobada.

"No, yo le comenté a Roberto Rodríguez Bautista, que es el coordinador de la PEA y me dice que es falso... Eso es lo que él me dice. Ya son dos medios de redes sociales que lo subieron... Es falso", reiteró.

Por su parte el jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número Dos, Héctor Pérez Monsiváis, señaló que la dependencia no había sido notificada por Protección Civil, que es la dependencia encargada del contacto directo con la ciudadanía, por el contrario expresó que hasta ahora van tres falsas alertas difundidas por redes sociales de presuntos pacientes sospechosos de coronavirus e incluso un deceso que no fue por la enfermedad.

"A nosotros nos notificaron de dos casos... Uno era defunción de una causa que nada tenía que ver con coronavirus y otro no me acuerdo dónde y nada... No tenemos ninguna notificación", insistió.

Ambas autoridades tanto sanitaria como de Protección Civil expresaron que la fuente oficial para dar a conocer los casos positivos al coronavirus es la Secretaría de Salud de Tamaulipas o la Jurisdicción Sanitaria Número Dos que encabezan las actividades por la pandemia que se vive a nivel mundial.