Desmienten caso de coronavirus en Laredo

Laredo, Tx.

Una publicación en la red social facebook del ex Juez del Condado Louis Bruni, obligó nuevamente al Departamento de Salud Municipal de Laredo a salir al paso y negar que haya un caso positivo de coronavirus en la ciudad o en la región del Condado de Webb.

El mensaje de Bruni posteado el viernes a las 08:19 horas creó algo de alarma en la ciudad, el doctor Héctor González, director de Salud en Laredo, de inmediato disipó el rumor, negó tal caso de coronavirus.

HIZO OFICIAL EL PRIMER CASO

Bruni puso públicamente la mañana del viernes "Laredo officials first case of coronavirus confirmed in Webb County area..." (Es oficial en Laredo, primer caso de coronavirus confirmado en el área del Condado de Webb...")

Louis Bruni dijo al canal local de televisión KGNS 8, que recibió información de una fuente que él consideró confiable y simplemente lo retrasmitió o pasó más adelante en su sitio de facebook.

NIEGAN LA PRESENCIA DEL VIRUS

El viernes 31 de enero, el doctor Héctor González, oficialmente negó la presencia de un caso positivo de este mal que ha cobrado cientos de vidas (213) en China y arriba de 9 mil infectados.

"Seguimos monitoreando este virus, no hay nada en Laredo, ni en el condado, ni en la región", dijo González, en comunicado por escrito a la prensa.

HAY 6 CASOS EN ESTADOS UNIDOS

Hay 20 países con al menos un caso de coronavirus, incluido 6 casos en Estados Unidos, 5 de ellos gente que viajó a Wuhn en China, sede del brote original o afectación de este virus, un sexto caso se trata de un contagio persona a persona, tal vez por uno de estos cinco casos.

DESMIENTEN CASOS EN TEXAS

El Centro Nacional para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en Atlanta, así como el estatal texano de Austin, también han desmentido la presencia de uno o más casos de coronavirus en la entidad.

LOS SÍNTOMAS

Los síntomas asociados con el coronavirus son; resfrío, fiebre, tos y problemas de respirar, así como las infecciones con motivo de esa baja respiratoria, tales como neumonía o bronquitis.