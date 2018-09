Desmienten boda secreta entre Bieber y Baldwin

Cd. de México.- Hailey Baldwin aún no es esposa de Justin Bieber.

La modelo publicó en Twitter un mensaje en el que desmintió la historia de People sobre su matrimonio en secreto con el cantante.

"Entiendo de dónde viene la especulación, ¡pero aún no estoy casada!", dice la publicación.

Fuentes habían comentado a la revista que presuntamente la pareja se dio el "sí, acepto" este jueves al acudir a una corte en la ciudad de Nueva York.

"Fueron directo y lo hicieron sin prestar atención a nadie", afirmó un informante.

Una fuente religiosa cercana a la familia de ambos afirmó que la pareja que ambos tendrán una ceremonia religiosa con amigos y familiares.

"Tendrán una gran fiesta, en frente de Dios y de todos su seres queridos", añadió la fuente.

TMZ publicó una imagen en la que se ve a Bieber y a Baldwin este jueves ingresando a un juzgado, en donde se emiten licencias de matrimonio.

De acuerdo con testigos, el cantante se encontraba muy emocional, y no paraba de decirle a la modelo que no podía esperar para casarse con ella.

El intérprete de "Sorry" se propuso a Baldwin el pasado 7 de julio, durante una cena en un restaurante local en las Bahamas.

I understand where the speculation is coming from, but I´m not married yet!