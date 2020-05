Desmienten autoridades decomisos por omisión del Doble Hoy No Circula

REYNOSA.

Raúl López López, jefe de la Oficina Fiscal del Estado en Reynosa, desmintió las versiones que se propagan en redes sociales respecto a presuntos operativos para retener vehículos que circulen en omisión al Programa "HOY No Circula".

El funcionario estatal desmintió tal información y aseguró que no se realizan operativos para decomisar autos que no acaten dicha disposición contenida en la Fase Tres de la Alerta Sanitaria. De igual modo se precisa que en Reynosa NO está activado el Doble No Circula como se sugiere en dichas publicaciones

Solo se aplica en los términos previstos de las iniciativas dispuestas. Por lo que exhortó a la población a no dejarse sorprender con información falsa.