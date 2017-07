Desmiente Mónaco acuerdo con Real Madrid por Mbappé

En una rueda de prensa para presentar a los fichajes del Mónaco para la próxima temporada, Vasilyev accedió a responder sólo una pregunta vinculada con el futuro del internacional galo, a quien el equipo monegasco trata de renovar.



"He visto muchas cosas en la prensa, (pero) les aseguro que hoy no hay acuerdo ni con el Real Madrid ni con ningún otro club", aseveró, antes de reconocer que han recibido "peticiones muy importantes" de los grandes clubes por quien consideró "la mayor promesa del futbol europeo".



Para el vicepresidente del Mónaco, el objetivo sigue siendo prolongar el vínculo de Mbappé con su equipo, pero que "debería estar dentro del modelo económico de nuestro club".



Además, instó a "no presionar mucho" al joven jugador, ya que "es una decisión muy importante, sobre todo para él, y hay que darle tiempo y no precipitarse demasiado".



"Hay demasiada presión mediática. Les recuerdo que tiene 18 años y no es fácil gestionarlo, aunque él lo haga muy bien y le felicito por ello", subrayó Vasilyev.



Y al respecto del interés del Paris Saint-Germain por el delantero del FC Barcelona Neymar, Vasilyev consideró que su fichaje "estaría muy bien para Francia".