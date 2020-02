Desmiente un reencuentro RBD

Christopher Uckermann niega reencuentro de RBD. El cantante mexicano aseguró que durante la reunión que los seis integrantes tuvieron en diciembre pasado no se habló de ningún reencuentro.

"Es algo que se ha dicho tanto que más bien queríamos hablar de nuestras vidas, ahorita en este momento no va a haber nada, solo fue una cena sin ninguna intención detrás pero en un futuro nunca se sabe; por lo pronto ninguno quiere, porque muchos están con sus proyectos", dijo Uckermann.

Y DEL DOCUMENTAL ¡NADA!

Sobre el documental que está preparando el productor Pedro Torres acerca del grupo juvenil, Christopher dijo que no ha sido invitado ni él, ni ninguno de sus ex compañeros. "Se ha comentado mucho el tema pero ahí sí creo que Pedro es el que está más informado y por lo pronto creo que estaban en pláticas pero yo no sé nada al respecto".

El también actor, detalló que a la cena que tuvo con Dulce María, Christian Chávez, Mayte Perroni, Anahí y Alfonso Herrera también asistieron algunas de sus parejas y convivieron como familia luego de 11 años sin verse.

"Fue una noche súper agradable y desde otra perspectiva, después de tantos años de haber estado grabando por todo el mundo juntos", contó. "Nos pusimos al día con la vida de cada uno, algunas parejas fueron y hablamos de los hijos", expresó.