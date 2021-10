Desmiente ser maltratada

A través de Twitter, la intérprete de “Mala fama” aseguró que no es una mujer que se deje maltratar ni por su novio ni por nadie, tal y como lo aseguró esta semana una revista de circulación nacional.

Danna Paola no fomenta el machismo.

“Lo que me preocupa es que los medios amarillistas cómo está revista sigan subestimando la valentía y la fuerza de una mujer en sus ejemplares… yo no me dejó maltratar ni por un novio ni x nadie”.

Danna alentó al público a no fomentar el machismo comprando este tipo de publicaciones que además subestiman su inteligencia y su fuerza como mujer.

“Evitemos seguir propagando el machismo comprando este tipo de revistas, y con una nota de mal gusto subestimar mi inteligencia y mi fuerza como mujer, así como la de muchas mujeres publicadas en este medio”.

Desde junio de este año comenzaron las versiones acerca de la relación entre ambos cantantes, quienes desde mayo se dejaron ver juntos en diversas ocasiones, una de las primeras veces que se les fotografió fue en Ibiza, aunque tras ese paseo ninguno de los dos confirmó la relación.

Sin embargo semanas más tarde la intérprete de “Mala Fama” subió una foto a su Instagram luciendo una cadena con un dije de letra “A”, lo que despertó los rumores nuevamente sobre su relación con Alex Hoyer.

Tiempo después, la actriz parece que tuvo un mal momento con el cantante o al menos así lo dejó ver en su cuenta de Instagram donde reveló que había pasado por problemas personales y profesionales, que lo habían mantenido alejado de las redes.