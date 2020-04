Desmiente secretaria a L. Gatell

Si nosotros quisiéramos ser un poco más estrictos violentando la normatividad pudiéramos conseguir todas las variables de los casos que han sido estudiados por el laboratorio privado, y capturarlos y poner como si el Laboratorio Estatal hubiera hecho la prueba Gloria de Jesús Molina Gamboa, secretaria de Salud de Tamaulipas

Cd. Victoria, Tam.- La titular de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, Gloria de Jesús Molina Gamboa, hizo un llamado a su contraparte federal para que revise el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria Viral (SISVER), debido a que gran parte de los laboratorios privados autorizados para realizar exámenes Covid no pueden subir sus hallazgos a la plataforma nacional.

Molina Gamboa hizo referencia a las declaraciones la noche del lunes del subsecretario Hugo López Gatell en entrevista televisiva, donde afirmó que Baja California y Tamaulipas no aportaban la información oportunamente.

Sólo en el caso de Tamaulipas existiría un sesgo de 76 casos que no son contemplados por la Federación, dijo y señaló que "pusimos las evidencias en el Twitter de cómo está la plataforma en donde se capturan los datos en donde después de capturar los datos particulares de la persona a la que se le hace una prueba te lleva hacia qué laboratorio va a realizar esa prueba, quién la va a correr", dijo.

Según la página coronavirus.gob.mx/datos/, Tamaulipas cuenta con 134 casos positivos de Covid-19 mientras que el reporte de la mañana en la entidad registra 230. Faltaría aún el boletín de la noche.

La doctora Molina Gamboa precisó que sólo tres laboratorios privados cuentan con acceso a la plataforma para ingresar los resultados de sus pruebas, estos son: el Hospital ABC, el Hospital Ángeles Las Lomas, y Médica Sur, todos en la Ciudad de México.

Por otro lado, la funcionaria estatal destacó la fiabilidad del Laboratorio Estatal de Salud Pública de Tamaulipas como uno de los mejor calificados a nivel nacional en ese tipo de estudios.

"No hay forma, no hay manera de capturar esos casos en la plataforma; si nosotros quisiéramos ser un poco más estrictos violentando la normatividad pudiéramos conseguir todas las variables de los casos que han sido estudiados por el laboratorio privado, y capturarlos y poner como si el Laboratorio Estatal hubiera hecho la prueba", refirió.

No obstante, explicó que en caso de que se realizara una auditoría a la autoridad estatal esta no tendría el soporte de las pruebas realizadas por el laboratorio privado, "y no vamos a ocultar información a ningún tamaulipeco, a ningún medio, porque esa es nuestra misión, informar a la población lo que está pasando en salud".

La secretaria de Salud, Gloria Molina, publicó documentos que respaldan sus afirmaciones.