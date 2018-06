Desmiente rumores

Ciudad de México

Luego de que se rumoró un posible regreso de "Brozo" a TV Azteca, ha sido Víctor Trujillo quien desmintió eso. Luego de una conferencia de prensa para presentar su participación nuevamente como una de las voces en los personajes de "Los Increíbles 2", el conductor y actor subrayó que ese regreso no está en sus planes.

"La verdad es que no sé quién lo dijo pero quien lo dice no sabe muy bien cómo está la cuestión. Ayer cumplimos 100 programas por AcustikTv entonces vamos a seguir haciendo el programa para Acustik Tv aquí en México para Total Play, para Izzi, para Facebook Live, el streaming desde luego, pero a partir de ayer empezamos la retransmisión por Azteca América", dijo.

LO EXPLICA

El conductor explicó que pese a lo que se había rumoreado, esto no tiene que ver con la televisora del Ajusco. "Es el mismo programa nada más que se va a Azteca América que no tiene nada que ver con Tv Azteca", expresó Trujillo, además de añadir que nunca ha habido un acercamiento de la televisora para con él. "No, nada de lo que salió eso es cierto. Nosotros lo quisimos anunciar con toda precisión pero vez cómo salió", expresó riendo.