Desmiente Ronaldinho matrimonio trial

Río de Janeiro, Brasil.

Ronaldinho negó que se fuera a casar con sus dos novias Priscilla Coelho y Beatriz Souza.

El jugador dio una entrevista a un medio brasileño en el que desmintió el enlace y aseguró que no tiene ninguna boda planeada.

"Es mentira, no sé de dónde salió eso. Todo el mundo está llamándome. No me voy a casar. Es la mentira más grande", dijo, entre risas, el futbolista.

Distintos medios aseguraron que el brasileño iba a casarse con sus dos novias, al mismo tiempo, en una ceremonia privada en Santa Mónica, California.

Según indicó el medio inglés The Mirror, Ronaldinho les da a ambas mil 500 euros al mes para que lo gasten en lo que quieran y cuando les hace algún regalo, es siempre el mismo para las dos, con el fin de evitar conflictos, dato que no han desmentido o confirmado.