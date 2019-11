Desmiente romance

Ciudad de México.- Lady Gaga desmintió los rumores sobre una supuesta relación sentimental con Bradley Cooper, con quien protagonizó Nace Una Estrella.

En una entrevista para la revista Elle, la intérprete de "Born This Way" aseguró que el público creyó que había un romance porque ellos lo planearon.

"Para mí, como intérprete y actriz, por supuesto que queríamos que la gente creyera que estábamos enamorados. Queríamos que la gente sintiera ese amor en los Óscar.

FUE UNA ACTUACIÓN

"Queríamos que atravesara la lente de esa cámara y a cada televisor que estaba sintonizando. Trabajamos duro en ello, trabajamos durante días. Todo fue orquestado como una actuación", aseguró la cantante.

Gaga agregó que cuando vieron la reacción de sus seguidores y la prensa, sintió, junto a Cooper, que habían logrado su propósito.

La también actriz de American Horror Story Hotel aseguró que si hubiera existido un romance entre ellos, la interpretación de "Shallow" durante la ceremonia del Óscar no hubiera salido de esa forma.

PASADO Y SALUD

En entrevista con Oprah Winfrey para la revista Elle Estados Unidos, reveló que sintió dolor al recibir el Oscar, pues le recordó la violación que sufrió a los 19 años.

La cantante también habló sobre cómo enfrenta el trastorno por estrés postraumático y su lucha contra la fibromialgia, una afección crónica que causa dolor en distintas partes del cuerpo, fatiga, sueño y problemas de memoria.

"Para mí, mi fibromialgia y mi respuesta al trauma van de la mano. El fibro para mí es un dolor más ligero; la respuesta al trauma es mucho más intensa y realmente se siente como me sentí después de que me dejaran caer en una esquina de la calle después de haber sido violada repetidamente durante meses. Es un sentimiento recurrente. Así que tuve un brote psicótico en un momento, y es una de las peores cosas que me han pasado", confesó.

HABLA DE TODO

En una entrevista para la revista Elle, Gaga deja claro que pese a las adversidades que ha enfrentado en su vida, utiliza su influencia para promover mensajes positivos, fomentar una sociedad con menos críticas y en el que todas las personas sean más amables.