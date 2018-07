Desmiente el robo de urnas

Río Bravo, Tam.- En Nuevo Progreso se instalaron 4 casillas para votar, que fueron el 1191, 1192, 1193 y 1194, ubicados en la colonia Obrera, colonia Mágica, colonia Pueblo Nuevo y otra en las Flores, en donde no se reportó ningún incidente, solamente las 1194 que fue la que abrieron después de las 10:00 horas, porque hacía falta personal para que cubrieran las actividades, asimismo se escucharon rumores de que habían robado urnas en uno de los sectores antes mencionados, pero al respecto Raymundo García, supervisor del INE, declaró que esto fue totalmente falso.

Cabe señalar que hubo descontentos entre los votantes que venían de otros lugares, pues aquí INE no instaló casillas especiales y los mandaban a la ciudad de Río Bravo a que fueran a votar, lo cual muchos ya no hicieron, ya sea por la distancia o simplemente porque les fue imposible, tal es el caso del señor Francisco Martinez Rodríguez, que al no poder votar en Nuevo Progreso, decidió que no lo haría, responsabilizando al INE por no instalar casillas especiales.

Fue alrededor del 85 por ciento de la población de Nuevo Progreso la que salió a votar y en su mayoría lo hicieron después de las 10:00 horas.