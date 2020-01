Desmiente publicación

Río Bravo, Tam.- Aclara director de la escuela primaria Justicia Social, que la unidad de transporte gratuito con la que cuenta la institución si está funcionando al 100 por ciento, y que si en alguna ocasión se han visto suspendidas las clases, es por las contingencias que se han presentado, debido al lugar en el que se localiza que colinda con el libramiento.

El profesor Oziel Herrera Sánchez, director de la institución escolar citadina, dijo al reportero que no por cuestiones del transporte no se han visto interrumpidas las clases escolares, salvo en última ocasión, debido a fuerte contingencia que se presentó.

Aseguró que fue cuando no hubo clases, y que sin embargo en esa ocasión los maestros se presentaron a laborar, pero se les dijo a los padres de familia que por protección y seguridad de los alumnos se suspenderían las clases.

Reiteró que el transporte gratuito está en buenas condiciones, que no ha fallado, y que el día que según no hubo clases, que se publicó, no fue cierto.