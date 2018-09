Desmiente pastor falsa declaración. Residentes del lugar hablan sobre el tema

Río Bravo, Tam.- Victory Home es un centro de rehabilitación cristiano, que tiene el propósito de rescatar a las personas que no tienen hogar, que viven en las calles, así como el de ayudar a las personas que sufren de alguna farmacodependencia, todo bajo los principios bíblicos.

Tras la denuncia que hiciera una mujer en las redes sociales sobre maltrato hacia las personas que viven en este Centro Cristiano, el pastor Arturo Corpus Delgado, líder y encargado de dicha casa hogar, manifestó que es totalmente falso lo que se dijo, prueba de ello son las personas que habitan en este lugar, asimismo comentó:

La señora que dijo esas cosas está mal informada, todo comenzó porque tuvimos que pedirle a una mujer que se retirara de Victory Home, ya que se creía hombre, y no quería cambiar su actitud ni acatar las reglas del centro, entonces la señora Myriam, escribió todo eso en las redes, en apoyo a su amiga, lo entiendo, se indignó, y por eso empezó a atacarnos Pastor Arturo Corpus Delgado, líder y encargado del centro cristiano.

El pastor Arturo, lleva 8 años apoyando a los Centros Cristianos Victory Home, 1 en Reynosa, 4 en Río Bravo y 3 en la Villa de Nuevo Progreso.

Este Centro Cristiano, mantiene a 13 personas que residen en este lugar, quienes a su vez salen a vender dulces para poder sustentar los gastos de esta casa que también recibe de vez en cuando inmigrantes y les brinda comida, techo y abrigo sin contar con el respaldo económico de ningún poder del gobierno ni fundación.

Por su parte el señor Manuel Salinas Vega de 88 años, quien batalla para caminar debido a complicaciones de la edad, habita en Victory Home desde hace 2 meses, manifiesta que en ninguna ocasión lo han tratado mal, ni lo obligan a realizar actividades:

Me siento libre, muy contento en este centro cristiano, todas las mañanas nos ponemos a orar, me dan comida, tengo donde dormir, me llevan al médico y no me cobran nada, uno nunca terminaría de agradecer lo que en esta casa hacen por nosotros Manuel Salinas Vega, vive en Victory Home.

Asimismo Albino Dagoberto Quiroz de 42 años, llegó hace 3 meses a Victory Home, dice que en este centro lo han ayudado mucho, pues fue atropellado de inmediato lo llevaron para Reynosa en donde fue operado, le pusieron 3 tornillos, y ahora es cuidado por el pastor Arturo para su pronta recuperación:

"En Victory Home me tratan muy bien, el pastor me lleva al doctor hasta Reynosa para mis curaciones y cuando llego me la paso en reposo y nunca me han tratado mal, yo no puedo salir a vender dulces para apoyar este centro, pero nunca me han agredido ni llamado la atención por ello, aquí me siento protegido", dijo Albino.

También Doña Lupita, una señora de 82 años quien ya lleva algunos años en el Centro Cristiano, señala que se siente querida en Victory Home:

Aquí me cuidan mucho, los martes me llevan al cine, allá en Río Bravo, me la paso muy bien con todos en este lugar Lupita, vive en Victory Home.

Lupita es una mujer muy inquieta, le gusta ser libre y a veces a paso lento camina hacia el centro de la Villa en donde es bien conocida, le gusta mucho platicar y en Victory Home tiene un lugar donde dormir, en donde le brindan amor y abrigo.

Para más información de cómo puedes ayudar este centro, puedes comunicarte con el Pastor Arturo Corpus al teléfono 8991-0514-34 o bien visitar el lugar en calle Sonora número 509, zona Centro.