Desmiente OCESA cartel ´filtrado´

Según el flyer que compartió la organización de rock alternativo este martes, a través de su cuenta oficial de Twitter, el masivo se estaría llevando a cabo el sábado 25 y domingo 26 de septiembre en las instalaciones de la Arena VFG, con The Strokes y Kings of Leon como headliner, respectivamente.

The Flaming Lips, Miami Horror, Kamasi Washington, Loyal Lobos y Julia Holter, entre otros, serían parte del primer día de fiesta.

Mientras que The Hives, Chet Faker, Jake Bugg, Sofi Tukker, Anna Of The North y Margaret Glaspy, además de Smash Mouth entre muchos otros, serían parte de la segunda jornada musical.

Sin embargo, en las redes sociales, así como en la página oficial de festival no aparece esta información.

Grupo REFORMA buscó a OCESA, promotora del evento y según un agente de comunicación de la empresa, nada está definido aún.

"Por parte de la promotora no hay nada confirmado. En OCESA nadie sabía. No se sabe de donde salió ese arte", mencionó la fuente.

Verdad o no, lo cierto es que en redes sociales los melómanos ya comenzaron a manifestar su alegría por el posible regreso de los festivales, tras un año sin conciertos con público presente.