Desmiente Luisito postulación para gubernatura en Puebla

Cd. de México.- A pesar de que sus fans lo postularon para volverse Gobernador Interino de Puebla, el influencer Luisito Comunica dijo no le interesa el cargo.

"Lo voy a decir lo más claro posible. Nada de sarcasmo, nada de bromas, para que no saquen nada de contexto: NO QUIERO SER GOBERNADOR DE NINGÚN ESTADO", escribió Luisito en Twitter.

"NO me di de alta en ningún. NO tengo idea de dónde salió la noticia. NO tengo relación con nada de política".

El youtuber, cuyo nombre real es Luis Arturo Villar Sudek, realizó antes otra publicación en su cuenta oficial en la que recopiló las noticias sobre su supuesta candidatura junto a la frase "espero voten por mí".

Según medios locales, aunque el influencer quisiera postularse para la candidatura no podría, puesto que no cumple el requisito de edad, que es de 35 años.