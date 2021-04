Desmiente INE a AMLO

Luego que el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmara que no ha sido notificado por el INE de una posible sanción por violar la ley, el órgano electoral exhibió el oficio entregado ayer a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

"Con fundamento en lo previsto en los artículos 468, párrafo 6, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 71, párrafo 1, inciso h, del reglamento interior del INE y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de esta misma fecha, dictado por el titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso, me permito hacer de su conocimiento el contenido del proveído en cita, del que se le anexa copia simple para los efectos legales conducentes", indica la notificación sellada por la Consejería.

En el documento se le señala que el 20 de abril nuevamente volvió a referirse a su partido político, al hablar de encuestas, lo que podría incidir en las preferencias electorales rumbo a la elección del 6 de junio.

Lo convocan a apegarse a la norma constitucional y criterios que la propia Sala Superior ha dictado, de lo contrario habrá una primera sanción, consistente en una amonestación pública.

Esta mañana, el Primer Mandatario argumentó que no había recibido el oficio del INE en el que la advierten que de continuar con su conducta será amonestado públicamente.

"Me enteré por los medios, pero no sé exactamente en qué consiste lo que están ellos planteando. Vamos a esperar a que nos llegue oficialmente la notificación y que nos digan también pues qué es lo que estamos incumpliendo, en qué estamos cometiendo una infracción, para que cuidemos y no afectar", dijo el tabasqueño este viernes a las 8:30 horas.

Dos horas después, el INE publicó la notificación con la aclaración de que primero se le notificó a la Consejería y horas después se hizo pública el resolutivo de la Unidad Técnica.