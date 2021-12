Desmiente el CBP falsos avisos en redes sociales

VIAJEROS: Por favor, no confíen en los rumores falsos que son difundidos en redes sociales.El @CBPSouthTexas asegura que no hay ningún cambio en nuestros procedimientos. Viajeros tienen que contar con documentos de entrada vigentes y pruebas de vacunación. No hay ninguna confirmación al respecto, por lo que solicitan a los residentes fronterizos del Valle de Texas no hacer caso a este tipo de informaciones que solamente causan caos y confusión a las personas que cruzan a los Estados Unidos por los puertos fronterizos de la Aduana y Protección Fronteriza.