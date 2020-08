Desmiente Coepris acumulen cuerpos

Tampico, Tam.- Luego de señalarse a través de redes sociales que el hospital del ISSSTE en esta ciudad está saturado de cuerpos y algunos tardan hasta cinco en zonas en donde se encuentran los enfermos de Covid-19, el titular de la Coepris, Luis Gerardo Moncada Moncada señaló que es falso.

Y es que señala que en los hospitales sólo puede tardar un cuerpo un máximo de 12 horas, para después llevarlo a la disposición final.

"No he recibido noticia de eso, la gente que fallece a lo mejor tardará menos de 12 horas en ya darle su disposición final, tenemos que tomar en cuenta que los familiares quieren cremación no inhumación y ese proceso es más lento", indicó.

El funcionario estatal dijo que ellos como autoridad están cumpliendo con las 12 horas para darle disposición final a los cuerpos y que siguen trabajando las funerarias Ramírez, Altamira y los DIF Tampico y Madero.

"Lo que pasa es que mucha gente quiere que lo cremen y el proceso es más lento pero los hospitales tienen la manera de conservar los cuerpos", enfatizó.

Por último, Moncada Moncada aseguró que hasta el pasado viernes no había cuerpos almacenados en el referido nosocomio.