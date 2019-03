Desmiente Bruno Bichir haber violado a mujer que lo acusa en redes sociales

México.- El actor mexicano Bruno Bichir dijo que él siempre da la cara, por lo que negó haber violado a una joven de 19 años, quien lo acusó a través de las redes sociales, pero lo hizo de manera anónima.

En conferencia de prensa, en la que se dio a conocer la reapertura del Foro Shakespeare para 2020, Bichir expuso que a él siempre le gusta arreglar cualquier problema viendo a los ojos al afectado, y no es la primera vez que alguien le levanta falsos y probablemente no será la última.

"Probablemente tampoco será la última vez que yo tenga que solucionar problemas. Me enteré de esto ayer, pero no quise responder porque no me gustan los dimes y diretes, sino que me gusta hablarle a la gente mirando a los ojos".

Subrayó que no ve por qué un país tenga que resolver sus problemas por Twitter, "me parece poca cosa hacerlo, y por eso desde hace años que no sigo a nadie por esta red social, ya que se me hace un instrumento poco útil, y si a alguien le sirve, pues qué bueno".

Aclaró que no tiene Twitter ni Facebook, y pese a ello le apareció alguna vez en esta última un curso para el que se pedía dinero, por lo que tuvo que parar esta información.

Respecto a la acusación que le hicieron, dijo: "Me sorprende esta información, porque es un señalamiento muy duro, por lo que primero diría que no me tengo que defender de algo que no he hecho; y lo segundo, es que me gustaría conocer a esta persona.

"Entiendo la deuda histórica que como género tenemos con el sexo femenino y ofrezco una disculpa en esos términos, por años de vejación que han provocado que alguien que no sé por qué motivos, escriba lo que escribió.

"Me parece que es difícil escribir en 140 caracteres mucha información, porque hay muy poco espacio. Sin embargo, ese escrito en concreto me parece de entrada que levanta falsedades que niego rotundamente y son difamatorias".

El escrito tiene una serie de inconsistencias, porque habla de que "cuando yo tenía 19 años y Bruno tenía cerca de 50 años; pero ¿cuándo ocurrió eso, hace un año?, porque yo tengo 51 años.

"No tengo ningún recuerdo en ese sentido y no pudo haber sucedido, porque no me reconozco en ese escrito, no nada más por sus inconsistencias, sino porque nunca he violentado a nadie para conseguir algo.

"No quiero desdeñar el motivo por el que fue escrito eso, pero no sé ni siquiera si fue un hombre que dijo: 'Mira, yo aquí aprovecho y me subo', o se trata de alguien que se ha sentido dejada por cualquier comportamiento ajeno o extraño".

Sobre si no teme que se inicie una cacería de brujas, dijo que lo es y por eso será importante que todo mundo diga lo que tenga que decir y sugeriría que diera la cara quien mandó el tuit, y "no tengo miedo porque hay que ser responsables todos".