Desmiente amputación

"Ahí les va, ni me amputaron el dedo, ni nada, me cortaron sí la cuarta parte de la uña. Sí me cortaron toda la parte de atrás, ya no tengo huella, me quitaron toda la parte de atrás, igual que hace cinco años (que ya había padecido el mismo problema).

"Pero como tengo al mejor cirujano del mundo, jaló de mi dedo piel y logró cerrar, entonces quedó un dedo magnifico, aunque flaco", relató Valdez, quien se deja ver durante el video con su pulgar vendado.

SE SOMETE A RADIACIÓN

Mencionó que dentro de unos días tendrá que someterse a una radiación, con el fin de quitar cualquier molécula que haya quedado y luego tendrá también quimioterapias localizadas.

Recordó que hace cinco años comenzó este problema de salud, cuando le apareció en el dedo una especie de verruga.

En aquel momento acudió con especialistas, quienes les hicieron varios estudios y resultó que era un tumor cancerígeno.

Triste por la noticia, Grettell buscó el poyo de su amiga, la también actriz Vitoria Ruffo.

Esa vez, dijo, le fue retirada la verruga y se le colocó un injerto, lo que detuvo el problema por cinco años.

"Pero después de cinco años volvió a aparecer el problema, me hicieron otra vez estudios, fueron estudios de 46 virus, un mapeo, y se llegó a la conclusión de que tengo un virus que se hacen arrugas y esas verrugas transmutan a cáncer, por eso ahora tendrán que hacer radiaciones y quimioterapias".

LO OCASIONA UNA MANICURA

De acuerdo con Valdez, su problema fue ocasionado a raíz de una manicura para quitarle un padrastro, pues nunca puso cuidado en la limpieza de las herramientas y utensilios que se usaron para atenderla.