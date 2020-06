Desmiente alcalde la nota difamatoria

Miguel Alemán, Tam.- El alcalde Servando López Moreno convocó a rueda de prensa para desmentir una nota que circula en una página sobre el supuesto caso de una joven mujer embarazada que habría perdido a su bebé, después de que se le negara el apoyo y el servicio de ambulancia para su traslado a un hospital.

Acompañado de su esposa, el presidente Municipal negó que exista tal caso y ante los representantes de los medios de comunicación, textualmente dijo:

"Esa página se viene dedicando a denostar y calumniar a la Administración Pública y muy especialmente a su servidor, Servando López Moreno, pues es manejada por políticos de la localidad, yo tengo desde 1999 de andar en la política y en todos estos años de política, he tenido muchos aciertos, también he cometido muchos errores, errores me los han señalado como alcalde, pero también me han calumniado y difamado, se han dicho cosas de mí que no son verdad, he recibido ataques con verdades a medias, ataques infundados, más sin embargo nunca he contestado, tengo por costumbre hacer caso omiso de las difamaciones y calumnias que hacen en mi contra, toda la carrera política que tengo como secretario del Ayuntamiento, diputado local suplente, diputado local y dos veces alcalde, y en todos estos años he recibido cuestionamientos, ataques o difamaciones y nunca contesto, sin embargo, en esta ocasión si lo veo necesario, porque sacaron una nota muy calumniosa y difamatoria que veo con desgracia que ha recibido muchos comentarios de gente que se la cree", refirió el edil.

El alcalde dijo estar muy consciente de la guerra sucia que ya comenzó en su contra y que se está manejando a nivel local y que también se hará desde otras partes del estado, simplemente porque ser de oposición.

"Creo yo que estamos haciendo un buen trabajo, sobre todo en materia de salud, desde aquí de la Presidencia y a través del Sistema DIF Municipal, a través de mis funcionarios que les doy la libertad para que atiendan a la ciudadanía y no se haga burocracia o a esperar a que sea el presidente municipal, el que resuelva todo, todos los departamentos tienen libertad para atender bien a la ciudadanía y más en casos difíciles, muy complicados, es cuando más nos preocupamos y más atención ponemos, con mayor responsabilidad, siempre teniendo en cuenta la integridad, los derechos humanos y la salud de las personas, siempre hemos sido muy cuidadosos, yo creo que esta ha sido la administración que más ha gastado e invertido en salud y en atender a la ciudadanía a través del DIF, incluso a la gente que viene a Presidencia a pedir ayuda, pues nadie se va con un no, todos se llevan un sí, se les busca la manera de resolver sus problemas, a través de las instancias locales y si son de otras ciudades también buscamos resolverlas, prueba de ello es que tenemos un convenio con el Hospital Universitario de Monterrey, pensando precisamente en la salud de las familias y en materia de salud hemos sido una Administración muy responsable", finalizó diciendo.