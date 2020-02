Desmiente a su hermano

Noel Gallagher declaró que nunca se enteró de una oferta para reunir a Oasis, como afirmó su hermano y ex compañero Liam.

Según Liam, los hermanos habrían recibido una propuesta de 100 millones de libras para reunir a Oasis.

Pero ayer, Noel escribió que no estaba al tanto de ninguna oferta económica.

Y añadió que la publicación de su hermano menor parecía más un truco publicitario con motivo de su más reciente álbum, titulado Why Not? Why Me?

"Estoy consiente de que alguien tiene un sencillo que promocionar, así que ahí es donde está la confusión", agregó Noel.

Liam recientemente estrenó el video de su sencillo "Once", protagonizado por el ex futbolista Eric Cantona, leyenda del equipo de futbol Manchester United.