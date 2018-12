Desmiente a exmanager de Juanga

Ciudad de México

El que se dice amigo de Juan Gabriel desde 2002, Carlos Alberto, ofreció una conferencia de prensa para desmentir a Joaquín Muñoz, quien fuera mánager de Juan Gabriel por un tiempo y que asegura "El Divo de Juárez" está vivo y va a reaparecer el próximo 15 de diciembre.

"Joaquín Muñoz es la persona que más ha traicionado al señor Juan Gabriel. En el año 85 escribió un libro terrible hablando de la sexualidad del señor, metiéndose en su vida íntima. Él estuvo seis meses con Juan Gabriel fungiendo como pollero, pasaba indocumentados a Estados Unidos y eso está dicho por muchas personas. Él toda la vida se ha hecho pasar como el gran amigo, pero cómo puede ser su gran amigo una persona que lo traicionó. Cuando hizo su serie Juanga, él no fue nombrado aunque sí aparece y como Juanga no quería saber de este señor no fue nombrado (Joaquín Muñoz)", dijo a los medios en un encuentro donde se suponía, estaría también Silvia Urquidi, quien fuera amiga del cantante.

MIENTE POR MOTIVOS ECONÓMICOS

Las razones por las que Joaquín ha difundido esta noticia podrían ser económicas, dijo Alberto.

"Él sabrá cuáles son sus motivos. Lo que yo puedo suponer es que el señor quiere sacar una segunda edición de su libro, ahora ya diciendo que es después de la muerte de Juanga y es una mentira. El señor siempre ha estado enajenado. Yo creo que si Juan Gabriel estuviera vivo, a la persona a la que menos se acercaría sería a él", dijo.

"Yo me quiero atrever a darles un consejo: mejor recuerden al señor Juan Gabriel como el artista importante que fue y dejen de hacer ese tipo de suposiciones. Siempre las dudas que existieron en la vida de Juanga fueron los hijos, luego decían del problema con la señora Durcal".

Al terminar, dijo que él también ha pensado en la idea de hacer un libro con sus vivencias junto a Juan Gabriel, así como anécdotas de muchos de sus amigos. Ya tiene el nombre, pero ninguna fecha en la que pudiera salir. No quiso dar muchos detalles de su amistad con el cantante, pero aseguró que estuvo en varios de sus conciertos, se iban a cenar y se escribían por correo electrónico.